حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير يستمر 12 يوما

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
كريم وزيرى
Advertisements

تستعد وزارة السياحة لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، قبل نهاية العام الجارى، والذى من المقرر أن يحضره ملوك ورؤساء العالم والمسئولون وشخصيات عامة ورجال أعمال ورؤساء شركات، ويستمر الحفل لمدة 12 يوماً. ويعد المتحف الهرم الرابع بمحافظة الجيزة، وأكبر تحفة هندسية ثقافية فى القرن الواحد والعشرين.

وتجهز أكثر من 20 شركة عالمية سيناريو الحفل الضخم، سيتم اختيار أفضل 5 شركات منها لتنفيذ الحفل، كما سيتم تأجير شاشات فى عدد من أكبر ميادين العالم لعرض فعالياته، مع نشر إعلانات فى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، أبرزها شبكة قنوات CNN وDiscovery الأمريكية. وتكلف المتحف المصرى الكبير مليار دولار، ويضم 100 ألف قطعة أثرية فريدة.


أخبار تهمك

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

منذ 19 دقيقة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر للمقاصة

منذ أقل من ساعة

فرج عامر يكشف تفاصيل لقاء ميدو مع محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عقبة تمنع الأهلي من ضم نجم الدوري السعودي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أيمن يونس يكشف مصير بن شرقي وساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 15 ساعة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 ص

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

08:30 ص

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

11:00 ص

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان