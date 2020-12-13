حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير يستمر 12 يوما





تستعد وزارة السياحة لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، قبل نهاية العام الجارى، والذى من المقرر أن يحضره ملوك ورؤساء العالم والمسئولون وشخصيات عامة ورجال أعمال ورؤساء شركات، ويستمر الحفل لمدة 12 يوماً. ويعد المتحف الهرم الرابع بمحافظة الجيزة، وأكبر تحفة هندسية ثقافية فى القرن الواحد والعشرين.





وتجهز أكثر من 20 شركة عالمية سيناريو الحفل الضخم، سيتم اختيار أفضل 5 شركات منها لتنفيذ الحفل، كما سيتم تأجير شاشات فى عدد من أكبر ميادين العالم لعرض فعالياته، مع نشر إعلانات فى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، أبرزها شبكة قنوات CNN وDiscovery الأمريكية. وتكلف المتحف المصرى الكبير مليار دولار، ويضم 100 ألف قطعة أثرية فريدة.







