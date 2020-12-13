كورونا تنعش الطلب على الصكوك الإسلامية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
ميرفانا ماهر
Advertisements
4.5 مليار جنيه حجم إصدارات «طلعت مصطفى» و«ثروة».. و«عامر جروب» و«سيرا» يدرسان

شهدت البورصة المصرية مؤخراً إقبالاً من الشركات الخاصة على إصدار الصكوك، فى حين تدرس شركات أخرى الأمر، وذلك بعد تفعيل آلية إصدار الصكوك فى تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وتستهدف هيئة الرقابة المالية إصدارات بقيمة 10 مليارات جنيه فى العام المقبل.

وترجع هذه الحالة إلى رغبة الشركات فى الحصول على تمويلات من خلال إصدار الصكوك، بعيدا عن الاقتراض من البنوك ولتنويع مصادر التمويل، فى ظل ضعف حجم السيولة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا.

والصكوك هى أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة لا تزيد عن 30 عاماً، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له.

وتعتبر الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى هى الشركة الأولى من القطاع الخاص فى مصر، التى نجحت فى إصدار صكوك بقيمة 2 مليار جنيه فى أبريل الماضى.

وكانت من نوع صكوك الإجارة (تمثل حصصا فى ملكية أعيان أو منافع ذات دخل)، وهى مقيدة بالبورصة لمدة 57 شهراً، بحد أقصى نهاية عام 2024، بقيمة اسمية 100 جنيه للصك الواحد.

وتسدد هذه الصكوك خلال فترة 5 سنوات، ويتم استخدام حصيلتها فى تمويل أعمال مشروع مول «مدينتى» المفتوح المملوك للمجموعة، بما يرفع قيمته السوقية إلى ما يزيد على 8.5 مليار جنيه عند افتتاحه.

وأدرجت البورصة هذه الصكوك بقاعدة بياناتها، اعتبارا من جلسة الأحد 27 سبتمبر الماضى، وقامت شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك بدور الشركة المصدرة لها.

وتعد هيرميس هى الشركة الثانية بعد شركة ثروة كابيتال التى حصلت على أول ترخيص لمزاولة نشاط التصكيك فى مصر خلال يوليو 2019، وتساهم فيها بنسبة 30% شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

من ناحية أخرى أعلنت مجموعة عامر جروب فى يوليو الماضى، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ثروة للترويج، ومصر كابيتال لإعداد دراسة مبدئية لإصدار صكوك لصالح المجموعة، على أن تعرض الدراسة على مجلس الإدارة للبدء فى الطرح. وأعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا)، وهى أكبر شركة قطاع خاص فى مجال الخدمات التعليمية المتكاملة، أنها تدرس إمكانية الحصول على تمويل لمشروعاتها عن طريق إصدار صكوك إجارة، وأنه سيتم انعقاد مجلس الإدارة واتخاذ القرار النهائى.

أخبار تهمك

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

منذ 17 دقيقة

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر للمقاصة

منذ أقل من ساعة

موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عقبة تمنع الأهلي من ضم نجم الدوري السعودي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

فرج عامر يكشف تفاصيل لقاء ميدو مع محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

أيمن يونس يكشف مصير بن شرقي وساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 15 ساعة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 ص

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

08:30 ص

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

11:00 ص

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يا هلا.. القوميون عادوا للبرلمان الكويتى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 21.. «يتربى فى عزو» الفخرانى يجلس على عرش الدراما.. بمشهد تراجيدى فى مسلسل كوميدى