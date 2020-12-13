حكيم يتصدر استفتاءات 2020 فى الغناء الشعبي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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حالة من السعادة يعيشها نجم الاغنية الشعبية حكيم، حيث تصدر اسمه أكثر من استفتاء خلال عام 2020، وتم تكريمه مؤخرا كأفضل مطرب شعبى مرتين، نظرا لتطويره الأغنية الشعبية، ونجاحه المستمر فى تقديم ألوان مختلفة فى الطرب الشعبي، ويتعمد تقديم الأشكال الغناىية المختلفة بطريقة غير تقليدية.


ويأتي تكريم النجم حكيم، فى مهرجانين مختلفين، بعد منحه درع كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث حرص على حضور تخرج دفعة إعلام 2020 وتم اختياره من قبل الطلاب كأفضل مطرب شعبى.



ويشكل النجم حكيم حالة خاصة فى الغناء الشعبى العربى، فهو مطرب دائم التطور والتجدد، ويعد من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسما مهما فى تاريخ الطرب الشعبى، وخلال مسيرة امتدت لربع قرن صنع حالة فنية متوهجة وطور الموسيقى شكلا ومضمونا فصار أحد أبرز نجوم جيله، وثالث فنان مصرى يقف على مسرح الأولمبيا التاريخى في العاصمة الفرنسية باريس بعد أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.


وكان حكيم قد طرح مؤخرا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها، تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستوديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا كعادة أعمال حكيم، وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيطـ، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية.

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