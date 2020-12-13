كريم محمود عبدالعزيز يهنئ زوجته بعيد ميلادها

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حرص الفنان كريم عبدالعزيز على تهنئة زوجته بعيد ميلادها الذي يحل اليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر.



ونشر كريم صورة جمعتهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، ووجه لها رسالة خاصة معلقاً:" عيد ميلاد سعيد يا سيدتي".



ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبيه وعلقت الفنانة سارة الشامي على الصورة وكتبت : كل سنة وهي طيبة.



والجدير ذكره أن آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز فيلم "موسي" ، وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسي خلال الأحداث،حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمي بشكلٍ كبير في الأحداث.



يشارك في بطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، وأحمد العوضي، إياد نصار، وسارة الشامي، وأحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمود حافظ، وتأليف وإخراج بيتر ميمي.