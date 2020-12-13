6.2 مليار جنيه خسائر "القلعة للاستشارات المالية" خلال 9 شهور

كشفت البورصة المصرية اليوم الأحد عن القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة للاستشارات المالية، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع الخسائر خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، بنسبة 595 % وذلك على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها حققت خسائر بقيمة 6.26 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 901.23 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وبلغت خسائر مساهمي الشركة الأم بقيمة 1.56 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 774.43 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.





وعلى أساس ربعي، حققت الشركة خسائر مجمعة بلغت 2.18 مليار جنيه جنيه، مقابل خسائر بقيمة 451.55 مليون جنيه بالربع المقارن من العام الماضي.





وارتفعت إيرادات الشركة إلى 26.53 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل 10.77 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المقارنة من 2019.





وعلى مستوى الأعمال المستقلة فقد ارتفعت خسائر الشركة لتصل إلى 345.84 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل خسائر بلغت 219.94 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.





وتراجعت إيرادات استشارات الشركة المستقلة خلال الفترة إلى 74.14 مليون جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 74.55 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.



