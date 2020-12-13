6.2 مليار جنيه خسائر "القلعة للاستشارات المالية" خلال 9 شهور

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:54 ص
القلعة للإستشارات المالية
القلعة للإستشارات المالية
نيفين سمير
Advertisements
كشفت البورصة المصرية اليوم الأحد عن  القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة للاستشارات المالية، حيث أسفرت النتائج عن  ارتفاع الخسائر خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، بنسبة 595 % وذلك على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها حققت خسائر بقيمة 6.26 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 901.23 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت خسائر مساهمي الشركة الأم بقيمة 1.56 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 774.43 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

وعلى أساس ربعي، حققت الشركة خسائر مجمعة بلغت 2.18 مليار جنيه جنيه، مقابل خسائر بقيمة 451.55 مليون جنيه بالربع المقارن من العام الماضي. 

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 26.53 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل 10.77 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة فقد ارتفعت خسائر الشركة لتصل إلى 345.84 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل خسائر بلغت 219.94 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

وتراجعت إيرادات استشارات الشركة المستقلة خلال الفترة إلى 74.14 مليون جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 74.55 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وحققت شركة القلعة للاستشارات المالية، خلال النصف الأول من 2020، خسائر بلغت نحو 1.12 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 379.13 مليون جنيه في النصف المقارن من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

منذ ساعة و 22 دقيقة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر للمقاصة

منذ أقل من ساعة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

فرج عامر يكشف تفاصيل لقاء ميدو مع محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

أيمن يونس يكشف مصير بن شرقي وساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

عقبة تمنع الأهلي من ضم نجم الدوري السعودي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

أوراسكوم للإستثمار تتكبد خسائر بـ 153.4 مليون جنيه في النصف الأول من 2019

أخبار البورصة المصرية .. 92.4 مليون جنيه خسائر" أوراسكوم للإستثمار" خلال 9 شهور

أخبار البورصة المصرية .. 2.2 مليار جنيه خسائر "العز الدخيلة" في أول 9 شهور من 2019

"النعيم القابضة " تتكبد خسائر بـ 3.6 مليون دولار خلال عام 2019

تراجع أرباح "عامر جروب" بنسبة 0.75% خلال 9 أشهر

9.8% تراجع في أرباح "بالم هيلز" خلال 9 شهور

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 ص

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

08:30 ص

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

12:01 م

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان