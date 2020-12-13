شاهد.. صورة نادرة لريهام حجاج من عشر سنوات

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ريهام حجاج على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت ريهام حجاج عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة قديمة لها من عشر سنوات، وكانت ترتدي فستان أبيض بسيط، وعلقت قائلة"صورة من ٢٠١٠".



كان أخر اعمال النجمة ريهام حجاج هو مسلسلها " لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، وقام ببطولته النجوم محمود حميدة وخالد النبوي ومنة فضالي، وكانت قد حدثت عدة أزمات به بسبب إصرار النبوي على عدم كتابة اسم ريهام قبله رغم ان المسلسل معروف منذ بداية تصويره أن بطله هي ريهام حجاج.

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