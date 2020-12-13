باكستان تسجل 3369 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في باكستان، اليوم الأحد، 72 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 8796 حالة.

 

وبحسب المركز الوطني للقيادة والعمليات، تم تسجيل 3369 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 438 ألفاً و425 حالة.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، أنه مازال إقليم السند الأكثر تضرراً من الوباء.

 

وكانت باكستان، أجرت حتى الآن ستة ملايين و32 ألفاً و390 اختباراً  للكشف عن فيروس كورونا، من بينها 42 ألفاً و222 في الساعات الـ24 الماضية.

 

وتعافى 383 ألف شخص في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2471 مريضاً في حالة حرجة.

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