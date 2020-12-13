كارثة تلاحق المتعافين من «كورونا»

إصابة 70% من المتعافين بـ«العجز الجنسى».. بينهم 20% يعانون ضعف الانتصاب مدى الحياة





مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وانطلاق الموجة الثانية، تزداد المخاوف بشأن الأعراض التى يسببها الوباء سواء أثناء فترة الإصابة أو بعد التعافى، ليتضح من خلال دراسات علمية أن 80% من المصابين بكورونا يتعرضون لمتلازمة «بوست كوفيد» بعد التعافى ويستمر العلاج منها لمدة تصل إلى 6 أشهر، كما تبين أنه من أبرز الأعراض التى ظهرت على الرجال المتعافين من كورونا «العجز الجنسى».





وبرغم توجه المرضى للأطباء المختصين فى أمراض الذكورة، لكن لا جديد فى حلول لديهم، كون العجز الجنسى الذى يسببه «كورونا» يختلف كليًا عن العجز بشكله المطلق لدى البعض، الأمر الذى جعلنا نتواصل مع الطبيب عماد عبد العظيم الباحث الطبى والمتخصص فى علاج «كوفيد-19» ومنع متلازمة ما بعد كوفيد، للوقوف على تفاصيل علاج العجز الجنسى الذى يسببه كورونا، وكيفية الوقاية منه.





وأكد الطبيب لـ«الفجر» أن نسبة الأفراد المعرضين لمضاعفات كورونا تصل إلى 80% وفق دراسات أمريكية وألمانية وبريطانية، من بينهم 90% من الرجال يتعرضون للالتهاب الشديد فى الأعصاب والخلل بالهرمونات، بما يقارب 72% من المصابين، وهو ما يسبب العجز الجنسى خلال فترة المرض بالمتلازمة التى تمتد من 3 إلى 6 أشهر حسب شدة الأعراض وتقبل المريض للعلاج.





وبالتواصل مع بعض الحالات التى عانت من التهاب فى الأعصاب وخلل بالهرمونات أدى إلى حدوث «عجز جنسى»، قال «إ.ع» 46 عامًا، بأن حجم «صدره» أصبح كبيرًا جدًا بعد تعافيه من كورونا بـ3 أشهر، موضحا أنه بعد الذهاب لـ3 أطباء اكتشف أن السبب هو زيادة هرمون الحليب بسبب خلل الهرمونات الناتج عن متلازمة كوفيد-19، وترتب على ذلك بجانب كبر الصدر فقدان الشهوة الجنسية تمامًا.





ومن جانبه، أكد «أ.ط» 35 عامًا من الإسكندرية، أنه فقد القدرة على حمل الأشياء بالرغم من تعافيه من كورونا لمدة شهر كامل، معقبًا بأن آثار أعراض المتلازمة ظهرت وأحدثت له تدميرًا تامًا فى الأعصاب، ما تسبب فى عجز جنسى كامل.





وأردف أنه تردد على 18 عيادة طبية ولم يتم اكتشاف السبب بأن الأمر ناتج عن الإصابة بكورونا إلا بعد مرور 4 أشهر، موضحًا أنه عندما اكتشف أحد الأطباء السبب تخلى عن جميع الأدوية المرتبطة بالعجز الجنسى، وتلقى كورس علاج المناعة التى تهاجم تدمير الأعصاب لمدة 4 أشهر، وأكد أنه مازال يتلقى العلاج.





من جانبه قال دكتور ياسر بدران، أستاذ جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة، إن فيروس كورونا يسبب التهابا فى الأعصاب وخلل فى الهرمونات، تؤدى إلى العجز الجنسى، لافتًا إلى أن الأمر يبدأ بحدوث خللاً فى الأوعية الدموية وأصغر وعاء دموى فى جسم الرجل هو الذى يتواجد فى جهاز «القضيب».





وأضاف أن النسبة المقررة بأن أكثر من 70% من الرجال المصابون بكورونا يعانون من العجز الجنسى بعد التعافى، يكون لفترة معينة تبدأ من شهرين وتستمر حتى 6 أشهر، معقبًا بأن الكورونا تسبب جلطة فى القلب، ومن هنا لابد من التحذير من اللجوء للمنشطات الجنسية ولا يتم اللجوء لأى علاج إلا باستشارة الطبيب.





فى السياق ذاته، أكد دكتور محمد هنداوى، استشارى أمراض الذكورة والعقم، أن إحصائية أخرى أكدت أن 20% من بين نسبة الـ70% التى تصاب بالعجز الجنسى بعد التعافى من كورونا، يصابون بضعف انتصاب مدى الحياة.







