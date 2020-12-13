بعد خسارته فى مجلس النواب.. هيثم الحريرى: غياب المعارضة يضر بالحكومة ولن أنضم لأحزاب





مثلت خسارة النائب هيثم الحريرى فى انتخابات مجلس النواب، صدمة لقطاع كبير من المتابعين، الذين استبشروا خيرا بعد دخوله جولة الإعادة، واقترابه من الفوز بالمقعد، لكن سرعان ما تلاشت هذه الأحلام، بعد فوز منافسه مرشح حزب مستقبل وطن. هيثم الحريرى أحد الوجوه المعارضة البارزة فى برلمان 2015، وأحد أعضاء تكتل 25/30، الذى مثل المعارضة تحت قبة البرلمان، رغم قلة نوابه، حيث بلغ عددهم نحو 15 نائبًا فقط، ومع خسارة أغلبهم فى الانتخابات البرلمانية، بدا مجلس النواب الجديد وكأنه خال من المعارضة.





«انتخابات 2015 كانت أفضل كثيرا من انتخابات 2020» قالها لنا الحريرى فى تعليقه على المشهد العام للانتخابات البرلمانية، مضيفا «وبرغم أن العامل المشترك فى كلا الاستحقاقين هو استخدام المال السياسى، لكن فى الانتخابات الأخيرة كان أكثر من ذى قبل».





يعتقد الحريرى أن البرلمان المقبل سيفتقد للمعارضة الجادة «المعارضة فى برلمان 2015 كانت ورقة التوت التى تمثل الشعب ونتيجة عدم وجودهم فى البرلمان المقبل ستكون سيئة ليس على المرشحين الخاسرين ولكن على البرلمان نفسه الذى سيكون مثالا للصوت الواحد».





يصر الحريرى على أن خسارته فى الانتخابات البرلمانية لم تكن طبيعية «ما حدث معى إسقاط ممنهج، حيث تدخل المال مع التحالف السياسى لصالح مرشح مستقبل وطن المنافس»، متسائلا «ما حدث لصالح من؟ اعتقد أنه ليس لمصلحة الوطن أو حزب مستقبل وطن إسقاط المعارضة أو أن يمثل البرلمان صوت واحد فقط كما كان يحدث من قبل أثناء الإخوان والحزب الوطنى».





يضيف الحريرى أن ما حدث من غياب للمعارضة فى مجلس النواب يخدم أفرادًا معدودة خاضت الانتخابات مستغلة نفوذها المالى الذى مكنها من شراء الأصوات، لكن مصر أكبر من أى عضو مجلس النواب»، مشيرا إلى أن الحكومة أيضا لن يخدمها غياب المعارضة داخل مجلس النواب، فالجميع تابع فى مجلس النواب المنتهية ولايته أن المعارضة كانت تنحاز للحكومة ضد الأغلبية فى بعض القضايا والقوانين، وبالتالى فمن المؤكد أن الحكومة تحتاج إلى صوت آخر عندما تنحاز البوصلة لمصلحة شخصية عن مصلحة الجماعة».





يؤكد الحريرى أن وجود المعارضة يخدم أيضا توجهات السلطة التنفيذية خاصة فيما يتعلق بالقضايا الخلافية «السلطة التنفيذية تحتاج إلى أن تستمع لصوت آخر ووجهة نظر مخالفة للأغلبية فى بعض القضايا لخدمة مصلحة الوطن، لكن القضاء على البديل الآخر سينتج حزبا وطنيا جديدا الذى انتهى فى 2010 لكنه سيعود مرة أخرى فى 2020، إضافة إلى أن الانتخابات الأخيرة أصبحت موصومة بأنها انتخابات الكرتونة وهذا غير مقبول لمصر بعد ثورتين عظيمتين».





الحريرى انتقد فى تصريحاته لـ«الفجر» الهيئة الوطنية للانتخابات لعدم تنفيذ نصوص القانون الخاصة بتحديد سقف للدعاية الانتخابية «القانون نص على اجراءات رادعة لمواجهة المال السياسى لكن لم ينفذ، فهناك مئات الحالات لمرشحين فاقت الدعاية الخاصة بهم السقف الخاص الذى حدده القانون، إضافة إلى استخدام الرشاوى الانتخابية بشكل كبير، كل هذا لم يجرم فى الانتخابات الأخيرة ولم يحاسب من ارتكبوا مثل هذه الجرائم سواء مرشحين أو معاونيهم»، متسائلا «هل يستمر هذا الوضع مع الانتخابات المقبلة فى 2024 والتى لن تشهد إشرافًا قضائيا؟!





جدير بالذكر أن انتخابات ٢٠٢٠ النيابية هى آخر انتخابات تشهد إشرافًا قضائيًا كاملاً وذلك وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، بما يعنى انتهاء الإشراف على الانتخابات فى عام 2024.





وتنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أن: «يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة».





الحريرى انتقد طريقة الإعلان عن نتيجة الانتخابات سواء فى الجولة الأولى أو الإعادة، حيث خلت من أى بيانات إحصائية مقارنة بانتخابات 2015، «الإعلان عن نتائج الانتخابات فى 2015 كان يتضمن نتائج مفصلة عن عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح سواء فى الداخل أو فى الخارج، وفى كل لجنة، لكن انتخابات 2020 غابت عنها الشفافية حيث اكتفت اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان عن إجمالى ما حصل عليها النواب من عدد أصوات، دون تفصيل، فكيف لنا أن نتعرف على نسبة التصويت فى الخارج فى الانتخابات الحالية؟، مضيفا أن معرفة نسبة المصريين بالخارج مقياس مهم لمعرفة هل هم مهتمين بالعملية الانتخابية فى مصر أم لا؟.





وعن خطة العمل السياسى لهيثم الحريرى بعد الانتخابات البرلمانية، قال العمل السياسى فى مصر وفى ظل الحصانة مهددًا بالخطر، حيث تعرض نواب تكتل 25/30 إلى عمليات تشويه مستمرة،» فما بالنا فى العمل السياسى بدون حصانة، لكن أنا لن أتخلى عن أهل الدائرة فمكتبى مفتوح لحل مشاكلهم الحياتية اليومية، أما العمل الحزبى فهو الآخر مهدد بالخطر، ولن أنضم إلى أى حزب.







