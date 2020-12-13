جهاز "حدائق أكتوبر" يشُن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:43 ص
جهاز حدائق أكتوبر
جهاز حدائق أكتوبر
احمد الشيخ
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صرح  أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه  تم شن حملة مكبرة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى بمنطقتى مشروع إسكان دهشور و٢٤٧ عمارة، إسكان اجتماعى، لضبط المخالفات وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي، وذلك بالتعاون بين الإدارات المعنية بالجهاز وصندوق "الإسكان الاجتماعى"، وشرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح أشرف فتحى، أن الحملة أسفرت عن تحرير ٤٧ محضرا بمخالفات تمثلت فى تأجير أو بيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة.

وطالب رئيس جهاز "حدائق أكتوبر"، المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بشغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الأرقام (١١٨٨- ٥٧٧٧  - 5999)، أو التواصل مع منظومة الشكاوي الالكترونية للصندوق علي الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق، مؤكداً استكمال تلك الحملات تباعا علي جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

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جهاز مدينة أكتوبر الاسكان الإجتماعي

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