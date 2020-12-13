«النواب» يجتمع لأول مرة فى العاصمة الإدارية 30 يونيو المقبل

توقعات بانتقال «الشيوخ» إلى مبناه الجديد 2022.. والمقر القديم سيتبع «الآثار»



بدأ العد التنازلى لانتقال مجلس النواب إلى مقره الجديد فى العاصمة الإدارية المقرر أن ينتقل إليها خلال العام المقبل، وطبقا لمصادر برلمانية فإن البرلمان قد يعقد جلسة على الأقل فى 30 يونيو المقبل فى مقره الجديد، لافتتاحه، على أن يبدأ دور الانعقاد الثانى جلساته بانتظام هناك.





وتبلغ مساحة المقر الجديد ضعف مساحة المبنى الحالى البالغة 11.5 فدان فى وسط القاهرة، ويضم 3 مبان رئيسية فضلاً عن عدة مبان إضافية للخدمات المعاونة والصيانة والمخازن ومسجد وتتخلل تلك المبانى عدة حدائق ومساحات خضراء.





أما مقر البرلمان الجديد فى العاصمة الإدارية فيقع على مساحة 26 فداناً، أى ما يقرب من 108 آلاف متر مربع، ويضم المبنى الرئيسى للبرلمان وتبلغ مساحته نحو 13 ألف متر مربع ويتكون من بدروم وأرضى وثمانية طوابق متكررة بارتفاع 65 مترا ويحتوى على قاعة رئيسية تسع 1000 عضو ومكاتب تتسع لـ3200 موظف، ويتبعه 3 مراكز رئيسية، ومدخل خاص برئاسة الجمهورية وكبار الزوار، ومدخل خاص برئيس المجلس ورئيس الوزراء ومدخلا خاصاً بالأعضاء، بالإضافة إلى 6 مبان خدمية مكونة من طابق أرضى وأول بمساحة 34 ألف متر مربع.





أما فيما يتعلق بمجلس الشيوخ –أشارت المصادر إلى أنه مستمر فى انعقاد جلساته بالمقر الحالى لحين انتهاء بناء مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، حيث يمكن أن ينتقل هو الآخر إلى مقره الجديد عام 2022.





كان سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أكد فى تصريحات خلال الأسبوع الجارى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 32% من مبنى مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال يونيو 2021.





ويقام مبنى مجلس الشيوخ على مسطح إجمالى 33 ألف متر مربع، ويتكون من طابق أرضى و3 طوابق متكررة، وقاعة رئيسية تسع 406 نواب وصالونات وأجنحة وشرفات لكبار الزوار والإعلاميين والصحفيين.





ويضم المبنى قاعة اجتماعات كبرى تسع لـ50 فردًا، كما يضم عددًا من المكاتب الإدارية ومقار اللجان العامة ومركزًا إعلاميًا، ومطبعة ومركز معلومات وحاسب آلى وعيادة طوارئ ومطعما وجراجات تتسع لأكثر من 250 سيارة.





أما عن وضع مقر مجلس النواب بمنطقة التحرير بعد انتقاله بغرفتيه إلى العاصمة الإدارية، أكدت المصادر أنه سيتبع وزارة الآثار باعتباره مبنى تاريخيا عمره يزيد على الـ100 عام.





أما فيما يتعلق بكيفية انتقال الموظفين يوميا، والبالغ عددهم نحو 2200 لمجلس النواب، و600 لمجلس الشيوخ، فلاتزال هناك عدة اقتراحات، منها انتقال الموظفين بالأتوبيسات المملوكة للبرلمان من منطقة وسط البلد إلى العاصمة الإدارية، أو صرف بدلات انتقال على أن يأتى كل موظف بطريقته الخاصة.





يذكر أن موازنة مجلس النواب شهدت زيادة كبيرة فى ضوء ما تتطلبه الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأيضًا مع تشكيل وعمل مجلس الشيوخ، وانتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية خلال العام المالى 2020/2021، والتى بلغت نحو مليار و606 ملايين جنيه، مُقابل مليار و551 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2019/2020، هذا بالإضافة إلى تخصيص 500 مليون جنيه لصالح مجلس الشيوخ.







