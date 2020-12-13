مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.18% مع بداية التعاملات

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% رابحاً 15.80 نقطة ليصل إلى مستوى 8659.77 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.13% رابحاً 25.73 نقطة ليصل إلى مستوى 20582.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 140.3 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.04%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.65%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.93%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.70%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.56%، 0.44%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 2.68%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.37%ن ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

وقفز 91 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الفخارية" بنسبة 9.90%، ثم سهم "المملكة" بنسبة 5.91%، ثم سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 5.27%، فيما تراجع 92 سهماً على رأسها سهم "الصمعاني" بنسبة 8.03%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 7.34%، ثم سهم "أسمنت أم القرى" بنسبة 3.02%، فيما تصدر سهم "وفرة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 286.7 مليون ريال سعودي.



