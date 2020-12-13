ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% رابحاً 7.12 نقطة ليصل إلى مستوى 5567.02 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحاً 5.11 نقطة ليصل إلى مستوى 6103.01 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% رابحاً 11.38 نقطة ليصل إلى مستوى 4509.10 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.33% رابحاً 15.11 نقطة ليصل إلى مستوى 4633.29 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 172.4 مليون سهم بقيمة 23.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6887 صفقة.









وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 2.92%، أعقبه قطاع التأمين 1.65%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.16%، ثم قطاعي الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%، 0.08%، على التوالي، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.18%.