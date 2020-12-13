بالصور آخر ظهورات هدى وسهير رمزى معًا فى أحد معارض الملابس

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
شهيرة النجار
Advertisements
 شهيرة النجار

ظهرت الفنانة المعتزلة «هدى رمزى» بصحبة الفنانة «سهير رمزى» واللتان كانتا قد خلعتا الحجاب منذ فترة وهما بأحد المعارض للملابس والإكسسوار، وقد بدت «هدى رمزى» منخفضة الوزن بعض الشيء بينما كان وزن «سهير رمزى» ممتلئاً بعض الشيء، ولكن ملامح وجهها تبدو عليها علامات النضارة والإشراق خاصة مع لون الشعر الأصفر الذى تفضله دائماً، وقد ظهرت بالصور بعض مصممات الأحذية والحقائب لعل أشهرهن عاليا عبدالعزيز صاروخ تصميم الحقائب الهاند ميد القادمة وأشهر من تصمم حقائب السهرة الهاند ميد لنجمات السينما مؤخراً وهى إسكندرانية الأصل.

بالصور آخر ظهورات هدى وسهير رمزى معًا فى أحد معارض الملابس
بالصور آخر ظهورات هدى وسهير رمزى معًا فى أحد معارض الملابس
بالصور آخر ظهورات هدى وسهير رمزى معًا فى أحد معارض الملابس
بالصور آخر ظهورات هدى وسهير رمزى معًا فى أحد معارض الملابس

أخبار تهمك

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

منذ أقل من ساعة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عقبة تمنع الأهلي من ضم نجم الدوري السعودي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

فرج عامر يكشف تفاصيل لقاء ميدو مع محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 14 ساعة

أيمن يونس يكشف مصير بن شرقي وساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر للمقاصة

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 ص

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

08:30 ص

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

11:00 ص

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر