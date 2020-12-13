بالصور آخر ظهورات هدى وسهير رمزى معًا فى أحد معارض الملابس

شهيرة النجار



ظهرت الفنانة المعتزلة «هدى رمزى» بصحبة الفنانة «سهير رمزى» واللتان كانتا قد خلعتا الحجاب منذ فترة وهما بأحد المعارض للملابس والإكسسوار، وقد بدت «هدى رمزى» منخفضة الوزن بعض الشيء بينما كان وزن «سهير رمزى» ممتلئاً بعض الشيء، ولكن ملامح وجهها تبدو عليها علامات النضارة والإشراق خاصة مع لون الشعر الأصفر الذى تفضله دائماً، وقد ظهرت بالصور بعض مصممات الأحذية والحقائب لعل أشهرهن عاليا عبدالعزيز صاروخ تصميم الحقائب الهاند ميد القادمة وأشهر من تصمم حقائب السهرة الهاند ميد لنجمات السينما مؤخراً وهى إسكندرانية الأصل.



