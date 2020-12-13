مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.12% بمستهل جلسة الأحد
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:25 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.12% رابحاً 1.74 نقطة ليصل إلى مستوى 1492.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 449.9 ألف دينار بحريني.
وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.66% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.45%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.05%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.67%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.05% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.61%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.32% ، فيما تراجع قطاع الصاعة بنسبة انخفاض4.71% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.58%.
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