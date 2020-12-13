مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.12% بمستهل جلسة الأحد

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.12% رابحاً 1.74 نقطة ليصل إلى مستوى 1492.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 449.9 ألف دينار بحريني.







