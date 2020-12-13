ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.05% مع بداية التعاملات

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% رابحاً 1.27 نقطة ليصل إلى مستوى 2548.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 199.1 مليون سهم محققة ما قيمته 134.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2307 صفقة لعدد 29 سهماً.









وصعدت 3 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.03%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع السلع نسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%.