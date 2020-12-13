ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.05% مع بداية التعاملات
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% رابحاً 1.27 نقطة ليصل إلى مستوى 2548.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 199.1 مليون سهم محققة ما قيمته 134.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2307 صفقة لعدد 29 سهماً.
وصعدت 3 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.03%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع السلع نسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%.
وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.94%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.20%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.52%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 1.73%، فيما تصدر سهم مصرف السلام البحرين قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 30.6 مليون ورقة بقيمة 22.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.49%.
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