حقيقة نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، حقيقة المنشور المتداول على بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية.





وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية.



