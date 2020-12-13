حقيقة نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، حقيقة المنشور المتداول على بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة انتظام ضخ كميات وفيرة من كافة السلع التموينية بما فيها الأرز بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن ويكفي حاجة المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشددةً على شن حملات تفتيش يومية على موزعي التموين لمنع التلاعب في السلع أو احتكارها.
حقيقة نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية
حقيقة نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية

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