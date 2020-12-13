إخلاء عقارين من السكان نتيجة حدوث تصدع بالإسكندرية (صور)

ورد بيان لغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية، بسقوط كتلة خراسنة في منور عقار أدت إلى تصدع وشروخات بطول العقار.





وأوضحت محافظة الإسكندرية، في بيان لها، قبل قليل، عن حدوث فصل في الحوائط رقم ١٧ شارع حسبو من شارع جرين بمنطقة محرم بك التابعة لحي وسط والمكون من دور أرضى و١١ دور علوى، وانفصل عن العقار المجاور رقم ٩ شارع جرين والمكون من أرضي و١٤ دور علوي.





وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لموقع الحادث، موجها بإخلاء العقارين ٩ و١٧ من دون المنقولات، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي لاتخاذ اللازم تجاه السكان، فضلا عن تكليف كافة الجهات الأخرى المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفصل كافة المرافق حفاظا على أرواح المواطنين والعقارات المجاورة





من الجدير بالذكر أن العقار رقم ١٧ من شارع حسبو مرخص حتى الدور الرابع وصادر له ١٠ قرارات إزالة حتى الدور الحادي عشر منذ عام ٢٠٠٢، والعقار رقم ٩ شارع جرين مرخص حتى الدور الرابع وصادر له ١٦ قرار إزالة حتى الدور الرابع عشر منذ عام ٢٠١١، وتم إخلاءهم بالكامل.



