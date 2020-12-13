إخلاء عقارين من السكان نتيجة حدوث تصدع بالإسكندرية (صور)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
ورد بيان لغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية، بسقوط كتلة خراسنة في منور عقار أدت إلى تصدع وشروخات بطول العقار.

وأوضحت محافظة الإسكندرية، في بيان لها، قبل قليل، عن حدوث فصل في الحوائط رقم ١٧ شارع حسبو من شارع جرين بمنطقة محرم بك التابعة لحي وسط والمكون من دور أرضى و١١ دور علوى، وانفصل عن العقار المجاور رقم ٩ شارع جرين والمكون من أرضي و١٤ دور علوي.

وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لموقع الحادث، موجها بإخلاء العقارين ٩ و١٧ من دون المنقولات، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي لاتخاذ اللازم تجاه السكان، فضلا عن تكليف كافة الجهات الأخرى المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفصل كافة المرافق حفاظا على أرواح المواطنين والعقارات المجاورة 

من الجدير بالذكر أن العقار رقم ١٧ من شارع حسبو مرخص حتى الدور الرابع وصادر له ١٠ قرارات إزالة حتى الدور الحادي عشر منذ عام ٢٠٠٢، والعقار رقم ٩ شارع جرين مرخص حتى الدور الرابع وصادر له ١٦ قرار إزالة حتى الدور الرابع عشر منذ عام ٢٠١١، وتم إخلاءهم بالكامل. 

وتهيب محافظة الإسكندرية المواطنين بضرورة الابتعاد عن محيط العقارين ليتسنى للمسئولين القيام بأعمالهم، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أي تداعيات أخري.
إخلاء عقارين من السكان نتيجة حدوث تصدع بالإسكندرية (صور)
إخلاء عقارين من السكان نتيجة حدوث تصدع بالإسكندرية (صور)
إخلاء عقارين من السكان نتيجة حدوث تصدع بالإسكندرية (صور)
إخلاء عقارين من السكان نتيجة حدوث تصدع بالإسكندرية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الاسكندرية

أخبار تهمك

موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

منذ أقل من ساعة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

أيمن يونس يكشف مصير بن شرقي وساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر للمقاصة

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فرج عامر يكشف تفاصيل لقاء ميدو مع محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

عقبة تمنع الأهلي من ضم نجم الدوري السعودي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 ص

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

08:30 ص

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

11:00 ص

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر