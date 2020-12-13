دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لطلاب جامعة بنها بالعبور

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ينظم مركز اللغات الأجنبية بجامعة بنها، دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لطلاب الجامعة بالعبور.

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الدكتورة إيمان عبدالحق عميد كلية التربية، ومدير مركز اللغات بجامعة بنها، والدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور.

وقالت عبدالحق، في بيان للجامعة اليوم، إن التعاون يأتي في إطار سياسة الجامعة التي تهدف إلى المشاركة المجتمعية، حيث يتيح هذا البروتوكول دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لطلاب البرامج الخاصة بالعبور، وكذلك المهتمين من خارج الجامعة بمدينة العبور.

من جانبه أكد الدكتور كريم الدش، أن مقر الجامعة بالعبور سوف يوفر القاعات المناسبة وتقديم الدعم اللوجستي للبرامج التدريبية التي ينظمها مركز اللغات الأجنبية لخدمة طلاب الجامعة واهالي مدينة العبور.

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