الرقابة المالية توافق علي نشر تقرير إفصاح التقسيم التفصيلي لشركة "الحديد والصلب المصرية"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:17 ص
الحديد والصلب المصرية
الحديد والصلب المصرية
نيفين سمير
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وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة الحديد والصلب المصرية والخاص بقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 29 نوفمبر 2020، بخصوص قرار بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها على مشروع التقسيم التفصيلي للشركة.


وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها ستقوم باتباع أسلوب التقسيم الأفقي عن طريق تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية ومصروفات وإيرادات الشركة بالقيمة الدفترية طبقاً للقوائم المالية عن  السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، والمعتمدة من الجمعية العامة العادية في 2 نوفمبر الماضي والمتخذة قرار اعتماد القوائم المالية المعدلة للعام المالي الماضيـ، مع بقاء ذات المساهمين في الشركة قبل التقسيم كمساهمين دون تعديل في الشركة القاسمة والمنقسمة بذات نسب الملكية  ونفس عدد الأسهم باعتبار أن الشركة المنقسمة امتداد للقاسمة.


في وقت سابق وافق مجلس إدارة الحديد والصلب المصرية على تقسيم الشركة انقساماً أفقياً وفقاً للقيمة الدفترية بناءً على القوائم المالية للشركة في 30 يونيو الماضي، كإحدى وسائل إعادة الهيكلة إلى شركتين قاسمة ومنقسمة، وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في 12 أكتوبر الماضي بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وتأسيس شركة جديدة، وتكليف الشركة بتشكيل لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام.

وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020.

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