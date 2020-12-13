مشروعات الأفلام الفائزة بجوائز النسخة السابعة من ملتقى القاهرة

خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى تم الإعلان عن مشاريع الأفلام الفائزة ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، فحصل مشروع «أسطورة زينب ونوح» إخراج يسرى نصر الله من مصر، على جائزة قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من لاجونى فيلم برودكشن، كما حصل أيضا على سلفة توزيع بقيمة 30 ألف دولار مقدمة من ماد سوليوشن وإرجو، وحصل الفيلم نفسه على جائزة قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من سباركل ميديا، كما توفر له «ذا سيل» خدمات التلوين، بالإضافة إلى اشتراك مجانى لمدة سنة فى تطبيق Clakett PRO مقدمة من كلاكيت.





وحصل مشروع « تمنتاشر» إخراج سامح علاء من مصر على جائزة قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من راديو وتليفزيون العرب ART، كما حصل أيضا على جائزة قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من ريد ستار، وجائزة قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من سباركل ميديا، بالإضافة إلى صناعة الإعلان التشويقى والمقدمة الإعلانية للمشروع مقدمة من «ذا سيل». كما فاز مشروع «قبل آخر الصورة» لآية الله يوسف أيضا ببرنامج تدريب صناع المشروع بدءا من مرحلة التطوير وصولا للتوزيع مقدمة من IEFTA وفيما حصل مشروع «بنات ألفة» إخراج كوثر بن هنية من تونس وفرنسا على جائزة قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من روتانا، وحصل مشروع «بحال شى طائر» إخراج المهدى ليوبى من المغرب على جائزة قدرها 5 آلاف دولار واشتراك مجانى لمدة سنة فى تطبيق Clakett PRO مقدمة من كلاكيت.



