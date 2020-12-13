جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة





تم ضبط (4 أشخاص لهم معلومات جنائية) لتخصصهم في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وإعترفوا بإرتكاب عدد (3) حوادث، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها (مبالغ مالية – مشغولات ذهبية – مضبوطات أخرى) بمساكنهم ولدى عميلهم سيئ النية (صائغ - مقيم بدائرة القسم).



وضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزتها (3) هواتف محمول، واعترفت بارتكاب عدد (3) حوادث سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".



وضبط (إحدى السيدات لها معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتها (2 نظارة - مجموعة من الكارنيهات - متعلقات شخصية - مبلغ مالى) عقب قيامها بسرقتهم من إحدى السيدات.



ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته (كمية من المشغولات الذهبية " مجهولة المصدر") وإعترف بسرقتها من مسكن إحدى السيدات بإسلوب "المغافلة" إبان فترة عمله لدى المجنى عليها، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عدد من العناصر الإجرامية التي تخصصت في جرائم السرقة.وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي: