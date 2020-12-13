موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:17 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية أخيرة بالفيديو داخل فندق إقامة الفريق استعدادا لمواجهة المقاصة، بالدوري العام.

وتأتي محاضرة بيتسو مع اللاعبين، من أجل منح اللاعبين التعليمات الفنية الأخيرة قبل المباراة وأيضًا تحديد بعض نقاط القوة والضعف في المنافس.

كما يتحدث موسيماني، مع نحومه عن بعض النقاط الفنية الخاصة بمواجهة اليوم وتذكير اللاعبين بأخر التعليمات الفنية بالإضافة الى إعلان تشكيل المباراة الرسمي.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره مصر المقاصة فى السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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