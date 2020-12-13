منة فضالي لجمهورها:" الرضا أساس البهجة"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:17 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تحرص الفنانة منة فضالي على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منة فضالي صورتين لها، وذلك من تكريمها أمس من مهرجان نجم العرب، وظهرت في الصور وهي مُرتدية فستان كط طويل باللون الأحمر، وبدت بتسريحة شعر جديدة، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً ووقارًا.

وعلقت منة فضالي على الصور قائلة :"أشياء بسيطة جدًا لإضفاء البهجة بداخلك، فقط كن راضيًا بما لديك، راضيًا عن مصيرك وآمن بسعادتك".

وفي سياق آخر، يُعرض لمنة فضالي حاليًا عبر إحدى القنوات العربية مسلسل "سكن البنات"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد صبحي، بطولة وفاء عامر، دينا، آيتن عامر ، أحمد جمال سعيد، منة فضالي، ألفت عمر، حسني شتا.

أخبار تهمك

موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فرج عامر يكشف تفاصيل لقاء ميدو مع محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

منذ أقل من ساعة

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر للمقاصة

منذ أقل من نصف ساعة

عقبة تمنع الأهلي من ضم نجم الدوري السعودي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أيمن يونس يكشف مصير بن شرقي وساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 ص

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

08:30 ص

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

11:00 ص

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر