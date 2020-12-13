الشاعر علي المولى يكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل جديده مع شيماء هلالي وجوزيف عطية

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يعيش الشاعر علي المولى حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع نخبة من كبار النجوم في الوطن العربي بأكثر من عمل غنائي.



وقال علي المولى في تصريح خاص للفجر الفني إنه يتعاون مع النجم اللبناني جوزيف عطية، من خلال 3 أغاني تنتمي للطابع الإيقاعي والرومانسي، اثنين منهم من ألحان جاد قطريب، والأخيرة من ألحان جوزف عطية.



وأضاف أنه يحضر لثلاثة أغاني للنجم اللبناني سعد رمضان

ويلحن صلاح الكردي اثنين منهم والأخيرة من ألحان فضل سليمان، ويتراوحوا ما بين اللون الايقاعي والاجتماعي والرومانسي.



وأما عن الفنانة شيماء هلالي، فيتعاون معها من خلال أغنية دراما من ألحان صلاح الكردي، والنجم صابر رباعي بأغنية دراما ألحان فضل سليمان.



كما أعرب الشاعر اللبناني علي المولى عن سعادته بالتعاون مع النجم اللبناني مروان خوري، في أغنية جديدة استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة.



واختتم حديثه بأن الأغنية من ألحان مروان خوري، والأغنية تنتمي للطابع الاجتماعي، ولم يتم تسجيلها حتى الآن.



