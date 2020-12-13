الليلة.. انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل "جمال الحريم"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تبدأ قناة "DMC" الليلة بعرض أولى حلقات مسلسل "جمال الحريم"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما يُعرض أيضًا على قناة DMC DRAMA في تمام الحادية عشرة مساءً، ويعرض عبر قناة "إم بي سي 4" في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مسلسل "جمال الحريم" بطولة نور، دينا فؤاد، خالد سليم، رنا رئيس، فراس سعيد، علاء عرفة، أميرة العايدي، حازم سمير، كريم عبد الخالق، هدى الأتربي، وهو من تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سليم الدرامية مسلسل "بلا دليل"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ منال الصيفي، ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي علاء، بطولة درة، نيكولا معوض، جمال عبدالناصر، حازم سمير، أشرف زكي.

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