وزير الإسكان: بدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحى بساقلتة فى سوهاج

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:34 ص
الصرف الصحي
الصرف الصحي
احمد الشيخ
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أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الاولى لمحطة معالجة الصرف الصحى بساقلتة فى محافظة سوهاج، بطاقة ١٥ الف م٣ / يوم من اجمالى طاقة ٤٥ الف م ٣ / يوم وبتكلفة ٥٠٠ مليون جنية لخدمة ٤٥٠ ألف نسمة بمدينة ساقلتة والقرى التابعة لها، وبعض قرى مدينة اخميم.

وقال الوزير: جار حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة بطاقة ٣٠ الف م٣ / يوم بنسبة تنفيذ ٨٠ ٪.
وأوضح أن هناك متابعة مستمرة لمشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها حاليا، خاصة بالقرى، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بتوصيل خدمات الصرف الصحى للقرى المصرية.
وأشار إلى أنه فى مجال صرف صحى القرى، ارتفعت نسبة التغطية من 12 % عام 2014 : 37.5 % حالياً، مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين.

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