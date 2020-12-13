منزل باولو روسي يتعرض للسرقة أثناء مراسم جنازته

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:32 ص
جنازة باولو روسي
جنازة باولو روسي
Advertisements
شهدت الساعات الماضية تعرض منزل أسطورة كرة القدم الإيطالية، اللاعب الراحل باولو روسي، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بمونديال 1982 بإسبانيا، للسرقة، فيما كانت تقام مراسم جنازته.

اكتشف السرقة أرملة روسي، فيدريكا كابيليتي، لدى عودتها للمنزل.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، بأن هناك ساعة خاصة بروسي من بين المسروقات التي تضمنت أيضاً مبلغاً مالياً.

وتوفي روسي الخميس الماضي عن عمر 64 عاماً بعد صراع مع المرض.

وتشكلت أسطورة روسي في مونديال 1982 الذي وصل إليه بعد إيقافه لمدة عامين لاتهامه بالتدخل في المراهنات.

وبعد بداية سيئة في كأس العالم، تألق في الجزء الثاني من البطولة بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة، وقاد الفريق للتتويج باللقب، وحصد جائزة هداف البطولة، وأفضل لاعب بالنهائيات.

أخبار تهمك

فرج عامر يكشف تفاصيل لقاء ميدو مع محمود الخطيب

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

رونالدو ينتظر رقم تاريخي بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل في الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 13 ساعة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

عقبة تمنع الأهلي من ضم نجم الدوري السعودي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 20 ساعة

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

منذ ساعة و 8 دقيقة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

08:54 ص

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر