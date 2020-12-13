طريقة تحضير شامبو بمكونات طبيعية لشعر ناعم كالحرير
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:17 ص
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يمكنك تحضير شامبو في المنزل بمكونات طبيعية للحصول على شعر إنسيابي وناعم كالحرير، وكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:
- احضري كوب من حليب جوز الهند كامل الدسم.
- احضري ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.
- احضري ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.
- احضري ملعقتان كبيرتان من العسل.
- احضري ملعقة صغيرة من زيت الخروع.
- احضري ملعقة صغيرة من زيت اللافندر أو أي زيت عطري تفضّلينه.
- امزجي كلا من حليب جوز الهند والعسل وزيت الجوجوبا وزيت الخروع وخل التفاح وزيت اللافندر.
- أحضري علبة شامبو فارغة تم تعقيمها جيدا وضعي فيها المستحضر.
- وعند الاستخدام ضعي كمية مناسبة من هذا الشامبو على شعرك المبلل ودلكي فروة رأسك جيدا.
- اشطفي شعركبالماء الدافئ وقومي بترطيبه.