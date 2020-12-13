طريقة تحضير شامبو بمكونات طبيعية لشعر ناعم كالحرير

يمكنك تحضير شامبو في المنزل بمكونات طبيعية للحصول على شعر إنسيابي وناعم كالحرير، وكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:





- احضري كوب من حليب جوز الهند كامل الدسم.

- احضري ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

- احضري ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

- احضري ملعقتان كبيرتان من العسل.

- احضري ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

- احضري ملعقة صغيرة من زيت اللافندر أو أي زيت عطري تفضّلينه.

- امزجي كلا من حليب جوز الهند والعسل وزيت الجوجوبا وزيت الخروع وخل التفاح وزيت اللافندر.

- أحضري علبة شامبو فارغة تم تعقيمها جيدا وضعي فيها المستحضر.

- وعند الاستخدام ضعي كمية مناسبة من هذا الشامبو على شعرك المبلل ودلكي فروة رأسك جيدا.