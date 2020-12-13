طريقة تحضير شامبو بمكونات طبيعية لشعر ناعم كالحرير

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
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يمكنك تحضير شامبو في المنزل بمكونات طبيعية للحصول على شعر إنسيابي وناعم كالحرير، وكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

- احضري كوب من حليب جوز الهند كامل الدسم.
احضري ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.
احضري ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.
احضري ملعقتان كبيرتان من العسل.
احضري ملعقة صغيرة من زيت الخروع.
احضري ملعقة صغيرة من زيت اللافندر أو أي زيت عطري تفضّلينه.
- امزجي كلا من حليب جوز الهند والعسل وزيت الجوجوبا وزيت الخروع وخل التفاح وزيت اللافندر.
- أحضري علبة شامبو فارغة تم تعقيمها جيدا وضعي فيها المستحضر.
- وعند الاستخدام ضعي كمية مناسبة من هذا الشامبو على شعرك المبلل ودلكي فروة رأسك جيدا.
- اشطفي شعركبالماء الدافئ وقومي بترطيبه.

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