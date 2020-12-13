مسلحون يهاجمون مدرسة ويختطفون رهائن في نيجيريا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
مسلحون - أرشيفية
مسلحون - أرشيفية
وكالات
Advertisements

هاجم مسلحون، اليوم الأحد، مدرسة في في ولاية كاتيسنا شمال غربي نيجيريا، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

وقد تمكن مئات الطلاب، من الفرار ولا يزال عدد آخر في قبضة المسلحين، مشيرة إلى أنها لم تتمكن بعد من تحديد عددهم.

 

ووفقًا للسلطات النيجيرية في ولاية كاتيسنا، لا يزال مجموعة من الطلاب لدى الخاطفين، فيما تمكن 436 طالبا من الفرار.

 

وقالت السلطات النيجيرية، إن المدرسة عادة ما تضم ​​700 طالب، وأنها تعمل على تحديد العدد بدقة، مشيرة إلى أن بعض الطلاب أنهوا الامتحانات وغادروا.

 

وكشفت الشرطة في ولاية كاتيسنا، أن عددا كبيرا من المسلحين يركبون دراجات نارية، هاجموا مدرسة ثانوية للبنين فى شمال غربي نيجيريا، مساء الجمعة، في محاولة لخطف مُحتملة للحصول على فدية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيجيريا مسلحون اختطاف رهائن

أخبار تهمك

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 20 ساعة

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل في الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

رونالدو ينتظر رقم تاريخي بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 11 دقيقة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عقبة تمنع الأهلي من ضم نجم الدوري السعودي

منذ ساعة و 7 دقيقة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

منذ ساعة و 8 دقيقة

فرج عامر يكشف تفاصيل لقاء ميدو مع محمود الخطيب

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

مقتل شخصين فى هجوم لـ"بوكو حرام" شمال شرق نيجيريا

مسلحون يخطفون 79 طالباً من مدرسة مسيحية بالكاميرون

الإفراج عن 78 تلميذا مخطوفا بالكاميرون

المغتربون الأتراك المختطفون يستعيدون الحرية في نيجيريا

نيجيريا.. الجيش يدمر مركزاً ويقتل عددا من جنود "بوكو حرام"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

08:54 ص

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر