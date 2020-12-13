إيمية صياح تهنئ شكران مرتجى بعيد ميلادها

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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وجّهت الإعلامية والممثلة اللبنانية ​إيميه صياح​ التهنئة للممثلة السورية ​شكران مرتجى​، وذلك بمناسبة عيد ميلادها، بتغريدة أعربت من خلالها عن محبتها لها.

وعلقت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "من وقت ما تعرّفت عليكي ومش ممكن انسى انّو ١٢/١٢ يعني انتي.. ما بتنسي عيد حدا ولا بتقصّري انّو تفرّحي قلب حدا، لأنّو كلّك قلب.. عقبال ال ١٠٠ سنة من الصحة وراحة البال والتألق والنجاح.. بحبك واشتقتلك".

بدورها ردّت شكران على إيميه صياح عبر صفحتها الخاصة، قائلة: "ياروحي بس قلال متلك كمان اللي مابينسوا بحبك إيميه شكراً لأنك تذكرتي".

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