القومي للسينما يبدأ تصوير الفيلم التسجيلي " ظل الشهيد"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


ضمن توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لتوثيق حياة الشهداء وإبراز دورهم البطولي فى الدفاع عن الوطن، وبإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى، عن البدء في تصوير الفيلم التسجيلى "ظل الشهيد" للمخرج عاطف شكري .

تتناول أحداث الفيلم كتاب "حكايات الولاد والأرض" للكاتب محمد نبيل، الذي يروي حكاية ١٨ شهيد من شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية في حربهم ضد قوي الإرهاب والتطرف المتربصة بالوطن، كما يلقي الفيلم الضوء علي لحظات تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأسر الشهداء و ذويهم ، ومدي تأثير تلك اللحظات في حياة أبناء الشهداء الذين شعروا بالفخر بذلك التكريم .

كما يلقى فيلم "ظل الشهيد " الضوء على بعض الجوانب الإنسانية والوطنية في حياة هؤلاء الأبطال وكيف أنهم عاشوا يدافعون عن أمن الوطن ونالوا في النهاية أعظم وسام وأعز لقب وهو الشهيد، والفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما تحت إشراف المونتيرة منار حسني مدير عام الإنتاج بالمركز، ويشارك بالفيلم مديرا التصوير مصطفى نبيل وبسام إبراهيم، ومهندس صوت عمرو عصام، آرت ديريكتور هبه عزام، مديرا الإنتاج جيهان إبراهيم وأحمد رفاعي .

أخبار تهمك

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عقبة تمنع الأهلي من ضم نجم الدوري السعودي

منذ ساعة و 9 دقيقة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل في الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

فرج عامر يكشف تفاصيل لقاء ميدو مع محمود الخطيب

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 20 ساعة

رونالدو ينتظر رقم تاريخي بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 13 دقيقة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

08:54 ص

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر