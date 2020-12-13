حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجمي منتخب سوريا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ترددت في الفترة الأخيرة بعض الأنباء التي أكدت دخول مسئولو القلعة الحمراء في مفاوضات مع الثنائي السوري عمر خربين نجم هجوم الهلال السعودي وعمر السومة نجم هجوم أهلي جدة من أجل التعاقد مع أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر مسئول في لجنة التخطيط في الأهلي أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لم يطلب سوى التعاقد مع الأورجوياني سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي.

وكشف المصدر في لجنة التخطيط أنه هناك جلسة مع المدير الفني الجنوب أفريقي من أجل تحديد البدائل المطلوبة في خط الهجوم لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في فبراير المقبل.

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