بعد تقديمها "عايشة شو".. عائشة عثمان تخوض البطولة الدرامية في مسلسلين

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في خطوة جديدة تخوض الإعلامية التونسية عائشة عثمان أولى تجاربها في التمثيل داخل مصر، حيث تستعد عائشة حاليا لبطولة عملين دراميين، كما تجهز لبطولة فيلم سينمائي جديد.
فبعد النجاح الذي حققه برنامجها "عايشة شو" الذي عرض على شاشة قناتي "النهار" و"القاهرة والناس"، واستضافت خلاله نخبة من نجوم مصر والوطن العربي سواء في التمثيل والمزيكا.
تقوم عائشة حاليا بقراءة سيناريوهات المسلسلين، حيث تشارك في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "بيت العيلة" مع عدد من نجوم الدراما المصريين أبرزهم هالة فاخر وخالد سرحان، كما تستعد لبطولة مسلسل "جروبي" بمشاركة فتحي عبدالوهاب، وتجهز لفيلم سينمائي جديد ستعلن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.
قالت عائشة في تصريحات صحفية أن خطوة التمثيل لم تكن بعيدة عنها، ولكنها كانت تنتظر فقط الدور المناسب لها، مشيرة أنها منذ بداية ظهورها في مصر وهي تبحث عن سيناريو جيد يتناسب معها ويقنعها بتقديمه، وهو ما وجدته في المسلسلين "بيت العيلة" و"جروبي"، وأكدت أنها تقرأ حاليا سيناريو لفيلم سينمائي تخوض بطولته، مؤكدة أنها وجدت في هذه الأعمال ما يتناسب مع نجاحها فى تقديم البرامج.
من ناحية أخرى تجري عائشة جلسات عمل مكثفة من أجل الوقوف على تفاصيل برنامجها القادم، وأكدت انها تقوم حاليا بترتيبات شبه نهائية حول الفكرة والمضمون، موضحة أن الفكرة الجديدة ستختلف تماما عن "عايشة شو"، لأنها تسعى دائما للتجديد في الأفكار والمضمون بهدف تقديم محتوى جاذب للجمهور.
يذكر أن الإعلامية عائشة عثمان حققت نجاحا كبيرا في مصر بعد عرض برنامجها "عائشة شو"، ولاقى البرنامج اشادات واسعة من الجمهور، خاصة أنها استضافت خلاله نخبة من نجوم الفن والمزيكا في مصر والوطن العربي، وأبرزهم جورج وسوف ولطيفة وأصالة وغادة عبدالرازق وعمرو سعد وأمير كرارة وغيرهم، كما قدمت برنامج "عايشة بالبيت" خلال الفترة الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" واستضافت خلاله عدد من النجوم، لتطبيق نظرية التباعد الاجتماعي ومواجه أزمة تفشي فيروس كورونا.

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