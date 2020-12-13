نجل راغب علامة يجتمع بلطيفة وقصي خولي

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نشر ​خالد علامة​ نجل الفنان اللبناني ​راغب علامة​ صورة له برفقة والده، والممثل السوري ​قصي خولي​ والفنانة ​لطيفة التونسية​، وذلك في أحد المطاعم في دبي، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين عبروا عن محبتهم لهم.



الجدير ذكره ان خالد كان قد نشر مؤخرا صورة له من طفولته أظهرته وهو يبكي لكنه بدا بوجه ممتلئ، ومرتدياً سترة سميكة وقبعة شتوية وعلق عليها :"ليش عم تبكي يا خالد؟، ليرد والده راغب :"دمعة الدلع يا حبيب عمري".