موسيماني يطلب تحضير نجم الأهلي لقمة الزمالك بالدوري المصري

طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تجهيز حسين الشحات جناح الأحمر، لمواجهة القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري، مساء يوم 28 ديسمبر الجاري، في الجولة الرابعة من المسابقة المحلية.





من جانبه طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من جهاز الفريق الكروي الأول الطبي، تخصيص برنامج علاجي مكثف من أجل تجهيز حسين الشحات، قبل مواجهة الزمالك المرتقبة.





وكان حسين الشحات جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد خضع إلى جراحة في القدم وسيغيب على أثرها عن تدريبات الأحمر لمدة أسبوعين.



