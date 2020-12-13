الطالع الفلكي الأحد 13/12/2020..النّوْعِيَّة المُنَاسِبَة!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الإكلِيل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.





اليوم 4 كهيك قبطى ، 13 كانُون أوّل رُومى ، 28 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -عندك البتّ المُتيّمة بنت حسّونة،أهى تسلية عَبَال مَنْلائِيلَكْ العروسة.(شكرى سرحان من فيلم عودة الإبن الضال-1976)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى القوس تربيع نبتون فى الحُوت-غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

عطارد تربيع نبتون نصف عداوة أو نصف محبّة وبينهما 90 درجة لاغير،يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى فى الواحدة و38 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





العزّاب قد يشعرون بالرغبة فى التواصل/عطارد لنوعيّة ليست مُناسبة لهم إجتماعياً أو مالياً/نبتون فيتولّد تلقائيّاً شعور بالدّونيّة والعدائيّة تجاه الشخص الذى تمّ إختياره رغم أن الإختيار ليس بناءً على عاطفة حقيقيّة لكنّه نوع من الرّغبة فى إثبات الذّات والإهميّة والأهليّة للفوز بهذه النوعيّة كنموذج عادل إمام بفيلم حتى لايطير الدّخان ، ما قد يُولّد شعوراً بالنقص وبالتالى حقد على هذا الحبيب الإفتراضى بما يُمثّله من ثروة أومكانة إجتماعيّة يفتقر لها الشخص ، ينصحك الإتصال أيضاً بالإبتعاد عن التواصل/عطارد مع شخص يُعانى عقد يبحث عن كبش فداء للتنفيس عنها ، تأثيرهذا الإتصال لايستمر طويلاً لكن كثافة المشاعر المُرتبطة به عليك تفريغها إما فى صورة أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً ، أوتمارين بدنيّة إن كنت عازباً للرجال ، أعمال منزلية شاقة للفتيات لتفريغ طاقة الإتصال المُحتقنة بداخل الصدور بطريقة سليمة.





نبتون يرمز للمرايات الزجاجيّة/الكريستاليّة/الشاشات التلفزيونيّة ما (قد) يجعلنا نُعطى لأحدهم حجماً أكبر أو أصغر من حجمه الحقيقى ، كما (قد) يجعلنا نتمكّن من رؤية أنفسنا والعمل على تحسين صورتنا الخارجيّة للوصول لأفضل صورة مُمكنة للتعامل مع المُجتمع ، من وجهة نظر إيجابيّة فهذا الإتصال الفلكى مفيد لعمل نيولوك/مظهرجديد من ملابس وتسريحة للشعر وإكسسوارات (شادية من فيلم أضواء المدينة) وكلها وسائل لجلب ثقة بأنفسنا بأننا نتمتّع بالمظهرالشبابى المطلوب ولا نزال جديرين بالحصول على وظيفة جديدة أو زوج/زوجة جديدة لبدء مرحلة جديدة من حياتنا بتفاؤل وفرحة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد الفنانة الراقية ماجدة الرّومى فكل عام وهى بألف خير، هى إبنة المُوسيقار حليم الرومى من مدينة صُوراللبنانية ووالدتها مصرية من مدينة بُورسعيد ، إحتفالاً بها فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم ماجدة حليم الرومى و الشهرة ماجدة الرّومى ، مع التنبيه إنها لاتُعبر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(سيد القصر)،(جزيرة كريت)،(ملكة حاكمة)،(تعويذة للحظ السعيد)،(المزيد من القهوة)،(دائماً يحلم).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قد تتسبب كلمة تافهة فى إشعال غضب الآخرين وتكوين الأحقاد خاصّةً إن لَمَسَتْ وتراً حسّاساً ، لاتصنع عداوات لا لزوم لها ، لسانك حُصانك.





برج الثور: عملك يحتاج لمجهود كبير ولن يُنجز من تلقاء نفسه، شمّر عن ذراعيْك واستعدّ لبذل بعض العرق اللذيذ للحصول على لقمة العيْش الكريمة.





برج الجوزاء: أفكارك المُبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: حافظ على وظيفتك أو مصدر دخلك خاصّةً إن كنت صاحب أسرة، مع بحثك عن تلك الوظيفة الإضافيّة ، عصفورٌ فى اليد.





برج الأسد: فى تعاملاتك الماليّة أوعند إبرام العقود إحترس من محاولة إستغفال واردة لتسمع العبارة المُستفزّة ،القانون لا يحمى المغفلين.





برج العذراء: جبهة العاطفة مثل مُختلف الجبهات تمر بالتغيير المستمر،لاسعادة دائمة ولاحزن دائم، تفاءل بالخير تجده بإذن الله تَعَالى.





برج الميزان: التقدّم البطئ لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم السريع ثم الإنهيار المفاجئ ، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.





برج العقرب: قد تجد الخط البيانى لك بدنياً ونفسياً فى الإرتفاع ، وظف نشاطك لإنهاء أكبر جزء من الأعمال التى تجدها ثقيلة فى الأيام العادية.





برج القوس: إبتعد عن العناد فى التورط بعلاقة رومانسية مهينة أو غير مناسبة لمستواك، أو غير مَرْضىّ عنها من الأهل ،على الأقل لاتتورّط بوعود.





برج الجدى: المثل العربى ماقلّ ودلّ يعنى أن تكون مُقتضباً وواضحاً فى طلباتك أو شرح موقفك تجاه الآخرين دون أن يكون لكلامك إحتماليّة لأكثر من معنىً.





برج الدّلو: الإحساس نعمة،إن شعرت أن أحدهم يرغب بوقت خاص يقضيه مع نفسه فلا تتطفّل بمضايقات أو مُمازحات ولو بحُسْن نيّة.





برج الحوت: إن وجدت نفسك فى موقف تراخِ أخلاقى فابتعد فوراً ، إبتعد عن الأشخاص والأماكن المشبوهة وتلك التى لاتليق بمستواك الإجتماعى أو تعليمك.



