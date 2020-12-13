كارفاخال يحذر بيلباو بعد ديربي مدريد

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
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تحدث داني كارفاخال لاعب فريق ريال مدريد الاسباني عن الانتصار الثمين يوم امس على حساب أتليتكو في الديربي بهدفين دون رد بالجولة الثالثة عشر بالدوري.

وحذر داني كارفاخال لاعب فريق ريال مدريد فريق أتلتيك بيلباو عقب الفوز أمام الروخيبلانكوس قائلاً " تفكيرا منصب فقط على الفوز أمام بيلباو يوم الثلاثاء "

واضاف " كان لدينا أسبوعٌ معقد، مباراة ضد إشبيلية ثم نهائي ضد بوروسيا وأخيرًا الديربي وحققنا الفوز في جميعهم والآن نحن نفكر في مباراة الثلاثاء.

واردف " هذا الموسم غير اعتيادي، لم نحضّر جيّدًا قبل بداية الموسم، الكثير من الإصابات، ومع مرور المباريات بدأنا نصل للمستوى المثالي وعلينا أن نستمر بالتّحسن.

واختتم " ما زلنا في مرحلة مبكّرة في الدوري، الفوز اليوم كان مهمًّا للغاية، هدفنا القادم الفوز بالمباراة القادمة أمام أتليتيك بيلباو وإضافة 3 نقاط جديدة".

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