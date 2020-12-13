وليد منصور يحصد جائزة أفضل منتج في مهرجان نجم العرب

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حصد المنتج وليد منصور جائزة أفضل منتج لعام 2020 في مهرجان نجم العرب بناءً علي تصويت الجماهير العربية بعد النجاحات المتتالية التي حققها في السينما، وأقيم الحفل مساء أمس في أحد الفنادق الكبري بمدينة نصر.



وفي سياق اَخر يعكف وليد حالياً علي التحضير لفيلمه الجديد "أهل الكهف" ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة علي أن يتم عرضه العام المقبل 2021.



يذكر أن اَخر أعمال وليد منصور في السينما كان فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة وعرض العام الماضي وحقق نجاحاً كبيراً وإيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية وتم تصوير أحداثه مابين مصر والمغرب.



والفيلم تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور، ومشاهد الأكشن تحت إشراف "كالا"، وإخراج بيتر ميمي، ويعتبر الفيلم التعاون الأول الذي يجمع أمير كرارة مع المنتج وليد منصور بعد سلسلة النجاحات التي قدمها منصور منذ دخوله عالم الإنتاج.