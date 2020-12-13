رامي عياش: الممثلين الذكور هزيلين أمام تيم حسن!

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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علق الفنان اللبناني ​رامي عياش​ على مسلسل الهيبة بطولة النجم تيم حسن، وأعلن عن رأيه في العمل معتذرا عدم مقدرته مشاهدة مسلسل "​الهيبة​"، مشيرا الى انه يسمع عن نجاحه في كل العالم العربي.

الا ان رامي اثار الجدل بقوله: "الكل عم يحكوا أنه بعض الممثلين الذكور يصبحون هزيلين في التمثيل امام ​تيم حسن​، وأحيانا غير مرئيين".

وعلق رامي على صفحته الخاصة: "بسمع بكل الوطن العربي عن نجاح الهيبة، وللأسف ما قدرت تابعو.

وأضاف: والكل عم يحكوا أنه بعض الممثلين الذكور يصبحون هزيلين في التمثيل امام تيم حسن، وأحيانا غير مرئيين.. وقديش بعدها مطبوعة نادين نجيم بعقول الناس، فخور بهذا الانتاج اللبناني الصبّاحي العالمي.مبروك".

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