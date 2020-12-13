الكشف عن السبب وراء رفض طلب باتشيكو بعودة رزاق سيسية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يقدم المهاجم الايفواري رزاق سيسية جناح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، المعار من الزمالك، مستويات عالية مع سيد البلد في الفترة الأخيرة، ولاسيما إفتتاحية مباريات الدوري المصري أمام بيراميدز.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك السابق، كان السبب في عدم عودة رزاق سيسية لصفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، كان قد طلب من أمير مرتضى عودة رزاق سيسية إلا أن الأخير لم يترجم رغبة المدرب لواقع.

وأتم المصدر أن أمير مرتضى منصور، لم يكن مقتنعًا بسيسيه ولا يراه من لاعبي الصف الأول، ومستواه أقل من أداء باقي لاعبي الفريق الكروي الأول بقائمة الزمالك وهوا ما عطل عودة اللاعب لميت عقبة.

الجدير بالذكر أن المهاجم الايفواري رزاق سيسية كان قدانضم للزمالك قادمًا من أسوان في صيف 2016، ورحل معارًا للاتحاد السكندري على مدار 4 مواسم.



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