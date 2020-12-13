تحذيرات ونصائح مهمة لحماية مستشعرات السيارة في فصل الشتاء

وجه نادي السيارات ADAC الألماني بعض النصائح والتحذيرات المهمة لحماية مستشعرات السيارة، وخاصة في فصل الشتاء، نظرا لأنها الأكثر ضررا خاصة في الشتاء لبقايا ثلوج الامطار.





وينصح الخبراء السائقين بالعناية بأنظمة مستشعرات السيارة بكميات كافية من الماء وبشكل منتظم، بجانب إزالة الثلج العالق على الزجاج الأمامي بمساعدة كاشط ثلج.





ويحذر الخبراء من استخدام ماء ساخن، لان الفرق في درجة الحرارة قد يضر بالزجاج، كما أن جهاز الضغط العالي غير مناسب؛ نظرا لأنه قد يضر بكاميرا الرجوع للخلف، بجانب حظر استخدام كاشط الثلج في هذه المواضع، كما يفضل استخدام اسبراي إزالة الجليد.





وللحصول على زجاج نظيف، يمكن للسائقين الاستعانة بالمنظفات الخاصة المتوفرة في متاجر مستلزمات السيارات، كما يجب الامتناع عن استخدام المنتجات المنزلية الأخرى، نظرا لأنها تسبب تلف لعناصر الضبط والإحكام.