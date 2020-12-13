زيدان: هناك انتقادات مؤلمة ولكنها تجعلك أقوى

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
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رد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، على الانتقادات التي يتعرض لها في وقت الهزائم بتصريح مدوي.

وقال زيدان عقب مباراة ديربي مدريد: "لا أعلم ما هو تأثير الانتقاد، ولكن نحن نؤمن بما نفعله، نعلم بأن هناك لحظات صعبة، ولكن اللاعبين يؤمنون بأننا سنقوم بأشياء جيدة مع بعضنا".

وأضاف: "جميع اللاعبون كانوا رائعين للغاية، فاسكيز، كارفخال، قائدنا راموس، الجميع".

وتابع: "هناك انتقادات مؤلمة، ولكنها تجعلك أقوى، وهذا جزء من كرة القدم وعلينا تحمّل ذلك، ولكن اللاعبين لديهم الشخصية للمسير نحو الأمام، هذا الفريق يمتلك هذه الشخصية".

وأوضح: "أرى بأن ما يقدمه مودريتش وكروس الآن، بنفس المستوى الذي قدموه لتحقيق ثلاثة دوري الأبطال، على مستوى عالٍ جدًّا".

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