زيدان: هناك انتقادات مؤلمة ولكنها تجعلك أقوى

رد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، على الانتقادات التي يتعرض لها في وقت الهزائم بتصريح مدوي.

وقال زيدان عقب مباراة ديربي مدريد: "لا أعلم ما هو تأثير الانتقاد، ولكن نحن نؤمن بما نفعله، نعلم بأن هناك لحظات صعبة، ولكن اللاعبين يؤمنون بأننا سنقوم بأشياء جيدة مع بعضنا".

وأضاف: "جميع اللاعبون كانوا رائعين للغاية، فاسكيز، كارفخال، قائدنا راموس، الجميع".

وتابع: "هناك انتقادات مؤلمة، ولكنها تجعلك أقوى، وهذا جزء من كرة القدم وعلينا تحمّل ذلك، ولكن اللاعبين لديهم الشخصية للمسير نحو الأمام، هذا الفريق يمتلك هذه الشخصية".

وأوضح: "أرى بأن ما يقدمه مودريتش وكروس الآن، بنفس المستوى الذي قدموه لتحقيق ثلاثة دوري الأبطال، على مستوى عالٍ جدًّا".