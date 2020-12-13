محمد عبد الرحمن يفوز بجائزة أفضل ممثل كوميدي في مهرجان نجم العرب

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:15 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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حصل النجم محمد عبد الرحمن على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم الخطة العايمة وذلك في مهرجان نجم العرب وهو المهرجان السنوي لمجلة What Happens يكرم نجوم الفن باستفتاء الجمهور الخليجي والعربي وباستثناء الجمهور المصري، وذلك لتكريم كل فنان يحقق نجاح خارج مصر وعلي مستوي الوطن العربي.

وقد اقتربت إيرادات فيلم الخطة العايمة من الـ 10 مليون جنيه مصري، والرقم الذي يعتبر كبيرًا في ظل ظروف كورونا، ومؤخرًا تسلم النجم جائزة أفضل مسلسل أونلاين في استفتاء وشوشة عن مسلسلة الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم.

ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بـمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم muالخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها

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