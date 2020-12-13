موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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كشف المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عن حاجته إلى التعاقد مع صفقتين سوبر قبل خوض مسابقة كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.

ويريد موسيماني تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي القادم، قبل بطولة كأس العالم للأندية التي تشهد تواجد فرق من العيار الثقيل، علي رأسهم بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، بجانب فرق أمريكا اللاتينية وآسيا اللذان تطورا بشكل كبير ويضمان لاعبين علي أعلي مستوي.

وتطرق موسيماني ان آخر مرة شارك الأهلي في مونديال الأندية كانت في عام 2013، وقال: لقد تغيّرت وتطورت كرة القدم كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في آسيا بعد أن تعاقدوا مع أسماء كبيرة أمثال تشافي وكازولا وغيرهما.

وسيتم مناقشة ملف الصفقات بين موسيماني وإدارة التعاقدات بالنادي، في الفترة المقبلة، لتحسم مبكرًا قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، بصفته بطلًا لأفريقيا.

وصرح المدرب الجنوب أفريقي، رغبته في ضم صفقات قوية للفريق لا تعني التقليل من شأن اللاعبين المتواجدين في الفريق حاليًا، فالفريق يضم أسماء كبيرة يأتي في مقدمتها "على معلول وأفشة والشحات والسولية وبدر بانون والحارس الكبير الشناوي"، لكن لابد أن تكون هناك صفقات قوية للفريق من أجل تقديم عروض قوية في كأس العالم للأندية.

يذكر ان المارد الأحمر يريد تدعيم صفوفه في الشق الهجومي، بعدما فشل في ضم مهاجم افريقي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويأتي اكثر من لاعب ضمن اهتمامات النادي، مثل سيرينو جناح صن داونز، وموليكا مهاجم ستاندرلييج البلجيكي، ولابا كودجا مهاجم العين الإماراتي، واخيرًا والتر بواليا مهاجم الجونة.

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