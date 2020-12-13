إريكسن يقترب من العودة إلى البريميرليج

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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بات الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب إنتر ميلان، هدفا للعديد من الأندية الإنجليزية التي ترغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، على رأسهم آرسنال، مانشستر يونايتد ووست هام.

وذكرت تقارير صحفية أن إريكسن، لكي يعود للدوري الإنجليزي مرة أخرى، لابد أن يوافق على تخفيض راتبه والذي يبلغ 7.5 مليون يورو صافي، بالإضافة للمكافآت.

وأوضحت أن هناك اتفاق بين اللاعب وإدارة نادي انتر ميلان للرحيل خلال الفترة المقبلة، نظرا لعدم مشاركته بشكل مستمر مع الفريق تحت قيادة أنطونيو كونتي.

جدير بالذكر أن الدنماركي صاحب الـ28 عاما كان انتقل إلى صفوف إنتر ميلان في يناير الماضي، قادمًا من توتنهام، مقابل 20 مليون يورو، علمًا بأنه كان يتبقى في عقده 6 أشهر فقط.

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