الصين ترصد 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 12 ديسمبر، صعودا من 13 إصابة في اليوم السابق.

وأصدرت اللجنة الوطنية في الصين بيانًا، قالت فيه إن من بين الإصابات الجديدة 6 حالات منقولة محليا و19 إصابة جاءت من الخارج.

وأوضحت اللجنة الصينية، أنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض، نزولا من 17 حالة في اليوم السابق.

وتابعت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 بلغ حتى أمس السبت 86725 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.