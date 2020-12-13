الصين ترصد 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:10 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

رصدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 12 ديسمبر، صعودا من 13 إصابة في اليوم السابق.

 

وأصدرت اللجنة الوطنية في الصين بيانًا، قالت فيه إن من بين الإصابات الجديدة 6 حالات منقولة محليا و19 إصابة جاءت من الخارج.

 

وأوضحت اللجنة الصينية، أنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض، نزولا من 17 حالة في اليوم السابق.

 

وتابعت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 بلغ حتى أمس السبت 86725 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصين اصابات كورونا

أخبار تهمك

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 13 ساعة

عقبة تمنع الأهلي من ضم نجم الدوري السعودي

منذ أقل من ساعة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل في الأهلي

منذ ساعتين

فرج عامر يكشف تفاصيل لقاء ميدو مع محمود الخطيب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 19 ساعة

رونالدو ينتظر رقم تاريخي بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ ساعة و نصف

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ ساعتين

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

الصين تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا.. والأرجنتين تبلغ عن 400 ألف حالة

تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

تسجيل 13 إصابة جديدة جميعها من الخارج بكورونا في الصين

13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

8 إصابات جديدة بكورونا في الصين

الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

08:54 ص

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر