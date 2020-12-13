الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أبدى نادي الزمالك اهتمامه بضم هدف غريمه التقليدي النادي الأهلي، الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم فريق ستاندر لييج البلجيكي.

الزمالك يسعى لخطف صفقة الأهلي، حيث دخل في مفاوضات جادة مع المهاجم الكونغولي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يشار إلى أن جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي السابق، قد حصد لقب هداف مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2020، في النسخة التي فاز بها الأهلي باللقب التاسع في تاريخه.

جدير بالذكر جاكسون موليكا كان قد انتقل إلى صفوف نادي ستاندرليج البلجيكي لمدة 4 سنوات، قادما من صفوف مازيمبي الكونغولي.


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