في أقل من شهر.. 3 مواطنين تدخل "السيسي" لعلاجهم

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على مدار الأسابيع الماضية، تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج عدد من المواطنين بعدما تقدموا بإستغاثات عاجلة من أجل تدخل الرئيس والأمر بعلاجهم على نفقة الدولة.



الطفلة ميرا

ليلة أمس، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل الطفلة ميرا محمود "8 شهور" لمعهد ناصر بالقاهره لعلاجها على نفقة الدولة بسبب معانأتها من ثقب بين الآذينين والبطينين بالقلب ورافق الطفلة والدها وفريق طبي مجهز لمتابعة حالتها الصحية.



الطفلة "ميرا" من محافظة الغربية، وتبلغ من العمر 8 شهور، تعاني من ثقب بين الاذينين والبطينين بالقلب، وجاء تكليف الرئيس بعد أن تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يستعرض استغاثة أم بسرعة التدخل لمعالجه طفلتها.



الطفلة شروق

في ٢ ديسمبر كلف الرئيس بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل، على نفقة الدولة، حيث تبلغ من العمر 6 سنوات، وتقيم بمدينة الفشن بمحافنة بنى سويف، وتعانى من وجود ثقبين بالقلب منذ ولادتها، ما أدى إلى عدم انتظام التنفس، وعدم قدرة أسرتها على توفيرالعلاج اللازم لها، وبالفعل تم تحويل الطفلة إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



وفي الأيام الأخيرة، زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الطفلة "شروق مصطفى"، وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية والتأكد من توافر كافة أوجه الرعاية والدعم للطفلة، والتي كانت مثار الاهتمام والرعاية على كافة المستويات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وقام المحافظ بتسليم هدية للطفلة "شروق" نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدخال السرور على قلبها ودعما وتشجيعا لها، ناقلا لها سؤال الرئيس عنها، واطمئنانه على حالتها الصحية، ودعواته لها بالشفاء العاجل، وأن يُطمئن عليها أسرتها.



السيدة عزيزة

وفي 24 نوفمبر الماضي، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولى وزارة الصحة والسكان بعلاج "السيدة عزيزة"، وهي سيدة تبلغ من العمر ٣٩ عام وتقطن في محافظة المنوفية وتعاني من مرض "داء الفيل"، ليتمّ نقلها إلى مستشفى "سرس الليان"، لتقييم حالتها الصحية، وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة لها.



عانت عزيزة بسبب ثُقل جسدها؛ إذ كانت تزحف على الأرض خلال دخولها الحمام، كما استدانت لجميع اقاربها وجيران بسبب تعثرها ماليًا، البعض مد لها يد العون بينما رفض الآخرين مساعدتها، واستمرت على هذا الحال سنوات عدة إلى أن وصلت حالتها الصحية إلى تدهور شديد.