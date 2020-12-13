السيتي يستهدف التعاقد مع هالاند

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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دخل مانشستر سيتي في سباق الظفر بخدمات اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن المان سيتي أصبح آخر الأندية التي أبدت رغبتها الشديد في الظفر بخدمات اللاعب، ليدخل في صراع على الصفقة، مع المان يونايتد وريال مدريد".

وأضاف:" أن سيرجيو أجويرو، الهداف التاريخي للسيتي، سيرحل عن النادي في الصيف المقبل، لذا يرغب بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، في ضم بديله له لسيما عقب التجديد مؤخرًا مع النادي".

وواصل:"ويتضمن عقد هالاند مع دورتموند على شرطًا جزائيًا بقيمة 68.7 مليون جنيه إسترليني، لكنه يصبح ساريًا بداية من نهاية الموسم المقبل (2021-2022)".

ولذالك سيطلب الفريق الألماني رقمًا أكبر من هذا بكثير، إذا قرر أن يفرط في خدمات لاعبه قبل هذا الموعد.

وأختتمت الصحيفة البريطانية:" إن الصفقة قد تكلف مانشستر سيتي 91 مليون إسترليني، بالإضافة إلى حصول وكيل هالاند، مينو رايولا وعائلة اللاعب على 27 مليون إسترلينيچ".



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